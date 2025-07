Gerente Marcílio Antunes denúncia alagamentos na Batista Campos

Moradores e comerciantes do cruzamento da Travessa Rui Barbosa com a Rua dos Pariquis, no bairro Batista Campos, em Belém, enfrentam transtornos causados por alagamentos frequentes. O gerente Marcílio Antunes, de 45 anos, relata que toda vez que chove, o acúmulo de água invade ruas, calçadas e prejudica o comércio local. A denúncia foi registrada no dia 2 de julho.

Gerente Marcílio Antunes, de 45 anos (Foto: Vanessa Araújo | Especial O Liberal)

Segundo o denunciante, os empreendimentos de quem trabalha no local são diretamente afetados. “Quando chove, a gente sofre muito. Já estamos aqui há mais de 24 anos na administração do posto, e todo esse tempo convivemos com o mesmo problema. Os carros ficam com dificuldade de passar, nosso movimento cai consideravelmente e os vizinhos também sofrem”, conta.

Marcílio comenta que mesmo com ações pontuais de limpeza de bueiros, o problema persiste. “Eles até limpam, mas o problema é que não tem saída de água. A vazão não ocorre”, explica.

Além de impactar o comércio, de acordo com o gerente o alagamento também aumenta o risco de acidentes. “Muita gente perde placa de carro, hoje em dia não é barato. Os vizinhos querem chegar em casa ou nos pontos comerciais, mas o acesso fica comprometido. É complicado para todo mundo”, relata.

O gerente destaca que o bairro precisa de uma solução definitiva para o escoamento da água, principalmente durante o período de fortes chuvas na capital.

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Saneamento e Zeladoria (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)