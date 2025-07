Falta de água preocupa moradores do Conjunto Panorama XXI

A população da quadra Dezoito, localizada no Conjunto Panorama XXI, bairro Mangueirão, está preocupada com a ausência de água nas residências, que atrapalha a realização de afazeres domésticos. Além disso, a caixa d'água principal do conjunto está com um vazamento de água, enquanto a comunidade sofre com o desabastecimento. A comerciante Delma Duarte, o morador José Afonso, e as aposentadas Mara Santos e Delcilia Cardoso trazem mais detalhes, em registro feito nesta terça-feira (2).

Segundo Delma Duarte, a caixa d’água começa a vazar durante a madrugada. “Chego para abrir a loja e fica parece um rio, todos os dias [...], tem um tubo furado”, reclama. Ela relata que é preciso armazenar água para não ficar sem.

Dona Delcilia, que mora há mais de 25 anos no local, relata que a água falta de duas a três vezes ao dia. “Quando vem, não presta. Água com ferrugem, com lama, com tudo. Aí vai embora”, denuncia.

Mara Santos conta que precisa utilizar água mineral para os afazeres domésticos, pois a água “não presta”, segundo ela. “É uma água amarela, cheia de barro, ferrugem. A noite toda vai embora a água e durante o dia não tem água. Eu pago 280 de água por mês, que é um absurdo, mas ninguém faz nada”, reclama.

O morador José Afonso denuncia que o prédio da caixa d’água está com problemas na infraestrutura, transborda de madrugada e até mesmo durante o dia. “Ela tá enchendo, transbordando. Fora o risco de algum acidente vir a acontecer, porque as pessoas ficam transitando por aqui, crianças também, os próprios comerciantes que tem aqui à noite”, comenta.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa, em nota, que “o sistema que atende a área recebeu serviços de manutenção na terça-feira (01), visando a melhoria do serviço aos clientes. Eventuais problemas de abastecimento podem ser registrados nos Canais de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 0195 195, WhatsApp (91) 3122 7194 ou chat online no site da Cosanpa”.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do núcleo de Atualidades