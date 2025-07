Aposentado Vicente de Paula denuncia buracos e risco de acidentes no Marco

Moradores da Travessa Alferes Costa, entre as Avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro Marco, em Belém, denunciam a existência de vários buracos ao longo da via. Segundo o aposentado Vicente de Paula o problema é antigo e representa riscos para quem passa pelo local, principalmente idosos e crianças, além de causar prejuízos para motoristas e motociclistas. Registro feito dia 8 de julho.

Aposentado Vicente de Paula (Foto: Vanessa Araújo | Especial O Liberal)

O denunciante que mora na área há mais de seis décadas, conta que o problema se repete há anos sem solução definitiva. “Eu moro aqui desde 1964. Quando quebra um negócio aqui, a gente avisa, mas ninguém vem. O pessoal coloca terra, tapa um pedaço, mas logo quebra de novo. Vai ficando aquela bagunça e continua a mesma coisa”, relata.

Para tentar evitar novos acidentes, os próprios moradores sinalizaram um dos buracos mais fundos, mas temem que o risco permaneça. “O pessoal faz encanação de água, quebra o asfalto e ninguém conserta direito. Vai abrindo, crescendo, e fica assim”, comenta Vicente.

O aposentado reforça o pedido para que sejam realizadas obras de recuperação asfáltica na área. “Toda rua pra lá está boa, mas aqui fica pra trás. Ainda é o asfalto dos tempos antigos. Melhorou um pouco, mas precisa arrumar de verdade”, finalizou.

Em nota, a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que “o trecho já está mapeado e em breve vai receber serviços da Operação Tapa-Buracos.”

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)