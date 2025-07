Empresário Edgar Carvalho denuncia calçada intransitável na Campina

A calçada localizada na Travessa Campos Sales com a Rua Ó de Almeida, no bairro Campina, está quebrada e cheia de buracos, fazendo com que pedestres tenham que transitar pela rua para desviar do obstáculo. Quem traz a denúncia é o empresário Edgar Carvalho, em registro feito na última sexta-feira (4).

Na visão de Edgar, o centro comercial está “totalmente abandonado pelos órgãos públicos”. Ele afirma que as ruas estão deterioradas, e as calçadas são cheias de desníveis, o que atrapalha quem está a pé.

VEJA MAIS

“Bueiros abertos, calçadas mal feitas e por aí por diante, isso é uma situação que precisa ser melhorada. Tenho certeza que com essa nova administração dos nossos governantes, é preciso olhar com mais carinho para o nosso centro comercial”, pontua.

Antes de conceder entrevista à reportagem de O Liberal, o denunciante Edgar precisou contornar a calçada entre os carros para atravessar o local. “Isso não é só aqui na Ó de Almeida com Campos Sales, se você verificar em outros pontos comerciais, a situação é muito difícil. Precisa ser olhado com mais carinho”.

O empresário relata que ainda não chegou a ver um acidente no local, mas não descarta a possibilidade. “É raro acontecer, porque geralmente as pessoas dão a volta por outras partes. Se você for aqui distraído, você cai mesmo nesse bueiro, porque é muito feio aqui, é ruim”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Sezel e aguarda retorno.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades