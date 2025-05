Morador Denilson Lages denuncia buraco aberto há meses na Travessa Primeira de Queluz, em São Brás

Na travessa Primeira de Queluz, no bairro de São Brás, em Belém, um buraco aberto há vários meses tem causado transtornos diários a quem vive e trabalha na região. O problema, que começou com uma intervenção da prefeitura, acabou se tornando uma verdadeira dor de cabeça para moradores e comerciantes locais, que relatam abandono, insegurança e prejuízos.

Cratera localizada na travessa Primeira de Queluz, em Belém, preocupa comerciantes e moradores que temem acidentes e cobram solução da prefeitura (Foto: Adriano Nascimento | Especial em O Liberal)

Francisco Damasceno, proprietário de um hotel localizado em frente à cratera, conta que mora e trabalha na rua há 38 anos e nunca viu uma situação como essa. “Tem mais de 30 dias isso aqui. Eles vieram, cavaram para ver, abriram, mas aí acho que estava mais feio do que imaginavam. Deram 48 dias de prazo para voltar, e até hoje não vieram”, relata. Ele conta ainda que a situação tem piorado com o tempo: “Vai afundar mais. Já está até correndo risco de algum carro cair aí.”

Além do risco de acidentes, seu Francisco reclama do impacto direto no trabalho e na imagem do estabelecimento. “Atrapalha pedestre, veículos. A gente trabalha com clientes, hóspedes. Eles chegam aqui e veem esse negócio, ficam até com medo de passar. E a gente paga tudo direitinho: IPTU, alvará. E fica nessa situação.”

Francisco Damasceno, morador e proprietário de um hotel na Travessa Primeira de Queluz, em São Brás (Foto: Adriano Nascimento | Especial em O Liberal)

Outro morador da travessa, Denilson Lages, autônomo, de 30 anos, também relatou os transtornos enfrentados. Ele explica que esse problema já está a mais de mês, e envolve mais de um buraco na via. “Esse aqui surgiu recentemente, mas aquele outro ali tem mais tempo. Teve uma semana que eu coloquei essas estacas aqui, porque um carro caiu dentro do buraco. Aqui é mão única, carro e moto têm que desviar, e o pedestre nem sabe por onde andar mais.”

Denilson relata que ele mesmo tomou a iniciativa de sinalizar a área, com o que pôde, para evitar novos acidentes. “Já jogaram lixo, terra, pedra dentro desse buraco aqui. E cadê a prefeitura para vir fazer alguma coisa? Não vem. Esse buraco aqui já está um tempão aqui. Foi crescendo por conta de problemas no esgoto e da falta de reparos.”

A comunidade teme que a situação se agrave ainda mais com a chegada do período chuvoso, e cobra providências urgentes. “É uma feiura, é perigoso, e a gente está cansado de esperar. A prefeitura largou de mão”, resume Denilson.

A redação do jornal O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém para solicitar esclarecimentos e informações sobre a previsão de reparo na travessa Primeira de Queluz, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.