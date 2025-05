Auxiliar de cozinha Matheus Snyder denúncia buraco no bairro da Campina

Um buraco no meio da pista tem tirado o sono de moradores e motoristas que passam pela Rua Senador Manoel Barata, nas proximidades da Avenida Assis de Vasconcelos, no bairro da Campina, em Belém. A população do entorno vive com o medo constantes de acidentes. O auxiliar de cozinha Matheus Snyder (25) relata que a noite o risco é ainda maior. A equipe da Redação Integrada de O Liberal esteveno local na terça-feira (6/5) para mostrar a situação que os moradores vem enfrentando.

Segundo o auxiliar de cozinha Matheus Snyder (25), o buraco existe há cerca de um mês e meio. Ele afirma que o problema já causou danos em carros e representa um risco constante para a segurança de quem transita pela rua. "Já houve acidentes aqui, o cara quase bateu no poste porque o pneu furou. Isso tudo por causa do descaso com esse buraco", comentou o auxiliar de cozinha.

Em uma tentativa de evitar acidentes, a população improvisou uma placa de sinalização com a imagem de nossa senhora de Aparecida com a frase “À espera de um milagre” em tom de protesto. Matheus conta que “A noite aqui é escuro, aí nem todo mundo percebe, essa plaquinha já salvou.” relata o morador

Nas imagens feitas, é possível ver o buraco ocupando quase metade de uma das faixas da via. Os veículos precisam manobrar com muita atenção para seguir caminho. Segundo Matheus, já houve uma vistoria no local mas que não solucionou o problema. “Já vieram aqui mas só fizeram o básico e ficou isso aí que vocês estão vendo.” conta.

Em nota a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou "que vai incluir, nos próximos dias, o trecho citado na matéria na Operação Tapa-Buracos".

Enquanto a solução definitiva não chega, os moradores seguem convivendo com o perigo e contando com a própria criatividade para alertar motoristas e pedestres do perigo.