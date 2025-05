Taxista Alex Gonçalves cobra solução para obra parada e acúmulo de lixo no bairro do Guamá

Moradores da Passagem Redenção, no bairro do Guamá, reclamam da demora e do abandono da obra do Canal da Caraparu. O mau odor e o lixo são presentes no local. O taxista Alex Gonçalves, morador do bairro, conta que, há muito tempo, a obra não avança e os trabalhadores não aparecem no local. O registro da denúncia foi feito no dia 29 de abril.

Alex é taxista e precisa estacionar o veículo longe de sua casa, por conta da obra. “Passaram três meses e só fizeram um pedacinho ali, como você tá vendo, e sumiram. Até agora não deram uma satisfação para a gente. Abriram o buraco lá e não vieram falar mais nada e nem vieram fazer mais nada”, afirma.

VEJA MAIS

Segundo o morador, a obra tinha o objetivo de renovar a tubulação do local, mas, para ele, a realidade é outra. “É isso que eles estão fazendo, trocando tubulação e fazendo tudo de novo, mas esqueceram da gente. Tem um canal aqui do lado de trás. Estavam mexendo também. Não tem ninguém, não tem máquina, não tem mais nada. Eu quero saber para onde esse povo foi que não dão atenção mais para a gente aqui”, relata.

Alex aguarda por um olhar atento das autoridades para os problemas do local. “Eu só queria que o nosso governo olhasse um pouco melhor pra gente que mora na periferia, porque a gente tem obra na Doca e na cidade inteira. Mas, quando chega para cá, ninguém olha para a gente. A gente fica nessa situação”, finaliza.

Em nota divulgada na segunda-feira (5/5), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informou que a obra do Canal do Caraparú, em Belém, “avança conforme o cronograma previsto. Hoje, os trabalhos estão acontecendo em ruas adjacentes ao canal, com serviços de construção de ponte e terraplanagem”.

Já a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou em nota na segunda-feira (5/5/), "ao que lhe compete, vai solicitar a limpeza da área em breve e pede que a população conserve o ambiente limpo, evitando o descarte irregular".

O projeto 'Você Repórter' é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade de oliberal.com