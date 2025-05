Eletricista João Silva critica falta de cobertura em parada de ônibus no bairro do Mangueirão

Mais uma parada de ônibus em Belém encontra-se em situação precária. O ponto está localizado na Avenida Centenário, próximo à Avenida Padre Bruno Sechi, sentido Avenida Júlio César, no bairro do Mangueirão. Na última segunda-feira (5/5), o eletricista João Silva, 45 anos, relatou que os usuários precisam enfrentar sol e chuva à espera do coletivo. Para piorar a situação, o local fica próximo a um descarte irregular de lixo.

“Há mais de 30 anos, sempre foi assim essa parada. Nunca vi uma parada diferente, melhorias, nada. Nunca vi. Sempre foi assim, horrível”, reclama João.

VEJA MAIS

Além da dificuldade de se proteger das variações do clima, os moradores ainda precisam conviver com o lixo nas proximidades. João alerta para o risco de doenças. “Cheia de mato, lixo, arriscado pegar doença. Tem agora essa virose, muitas doenças estão aparecendo agora. A gente não vê nenhuma atitude do governo nesse momento que se diz que é a COP 30”, diz.

Na visão do eletricista, somente a população do centro de Belém está sendo beneficiada com as ações pré-COP 30. “Acho que na periferia a gente não vê nada. Está piorando cada vez mais ainda. Se você andar no bairro, a maioria das paradas são precárias, só as das vias principais são melhores, como Augusto Montenegro, BR e Almirante”.

“A avenida Centenário é muito extensa, larga e difícil de se esconder se vir chuva e sol. Fora o perigo também”, finaliza.

Sezel

A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou em nota que “nas próximas horas, vai fazer a limpeza da área citada. A pasta solicita aos moradores que evitem o descarte irregular de lixo e conserve o ambiente limpo após o serviço”.

Segbel

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade