Serviço gerais Clécio Augusto reclama das irregularidades no trânsito da Av. Augusto Montenegro

Quem passa de manhã pela avenida Augusto Montenegro, no cruzamento com a avenida Mário Covas, no bairro Parque Verde, em Belém, reclama da falta de planejamento, organização e fiscalização no trânsito. As queixas são muitas e diárias. As pessoas dizem que o engarrafamento pode durar mais de 30 minutos para quem precisa sair da avenida Mário Covas para dobrar para a avenida Augusto Montenegro. Isso ocorre principalmente entre 7 e 8 horas. Quando o sinal fecha de um lado, ainda tem carros pelo meio da pista, o que dificulta a passagem de quem com o sinal verde para seguir viagem, afirmam os moradores. No dia 24 de abril, o serviços gerais Clécio Augusto fez essa denúncia.

Ele relata que é uma mistura de carros, motos e ônibus num fluxo que lembra até o trânsito da Índia. Condutores reclamam que falta mais organização com uma sinalização que seja eficaz para o trânsito fluir melhor. E com alguma alternativa como um viaduto. Clécio Augusto conhece bem essa realidade e classifica essa situação como “complicada”. Ele afirmou que os condutores de veículos e de motos não respeitam a sinalização. “Motoristas passam na faixa de pedestre. Não estão ‘nem vendo’ se o pedestre está ou não na faixa de pedestre. Não querem saber do pedestre”, afirmou.

Clécio disse que é preciso circular com muito cuidado naquele trecho da avenida Augusto Montenegro, principalmente pela manhã. “Não se respeita a sinalização. Por isso tem muitos acidentes”, afirmou. Ele contou que há muita imprudência, pois os condutores estão sempre com pressa para chegar no seu destino. Clécio disse que deveria ter agentes de trânsito no local. “A fiscalização está deixando muito a desejar”, afirmou. “Aqui é muito movimentado. Os condutores deveriam ter mais prudência”, disse. Nesse caso, Clécio disse que não basta apenas ter semáforos, uma vez que nos condutores não estão respeitando as leis de trânsito. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

