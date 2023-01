Gargalos no trânsito de Belém provocam lentidão no fluxo de veículos e riscos de acidentes

Os gargalos no trânsito de Belém provocam lentidão no fluxo de veículos e aumentam os riscos de acidentes. Um desses pontos críticos fica no cruzamento das avenidas Augusto Montenegro com Mário Covas.

Por volta das 7 horas, os veículos se amontoam naquele trecho. São carros particulares, ônibus, vans e motos que trafegam pela Augusto Montenegro no sentido centro de Belém. Eles param no semáforo que há naquele cruzamento.

Aí, o sinal abre para os condutores que vêm da Mário Covas para seguir pela Augusto Montenegro. Com isso, o trânsito fica lento. E começam as irregularidades. A calçada da Augusto Montenegro, naquele local, é ocupada por motociclistas, carros particulares e vans. O pedestre precisa estar muito atento para não ser atropelado.

O motociclista Kelvin Cantanhede, 43 anos, disse que a construção do BRT atrapalhou “tudo”, pois reduziu o espaço para a circulação dos veículos. “O trânsito não flui mais. Aí fica esse transtorno aí”, contou.

O agente de portaria Diego Ferreira, 34 anos, disse que não tem acostamento e nem espaço para o ciclista andar. “É complicado porque os condutores de carro e de moto passam pela calçada. Todo mundo ocupa o mesmo espaço e o pedestre também é prejudicado. É um perigo muito grande aqui”, disse.

Eduardo Santos, técnico em equipamento odontológico, lamentou a desorganização no trânsito. “A gente não pode caminhar aqui. Tenho 63 anos e caminho todo dia. Constantemente moto e carro passam por aqui”, disse.

Ali perto há um espaço (como se fosse uma rua estreita) para que haja acesso às lojas do local. Mas esse recuo acabou se transformando em uma via movimentada, pois virou uma alternativa para fugir da lentidão do trânsito.

Na condição de condutor, Eduardo disse que o semáforo demora muito e provoca lentidão. Naquele trecho, e por causa de uma conversão irregular, feita por um motorista de aplicativo, houve o acidente que resultou nas mortes de dois policiais civis, em dezembro do ano passado.

O ciclista Francisco Mendes, 48 anos, é obrigado a pedalar entre os veículos, na BR-316. “É um zigue-zague. A gente tem que estar bem atento. É muito perigoso. O risco de acidente é constante”, contou (Thiago Gomes/O Liberal)

Na BR-316, próximo à rua Oswaldo Cruz, no bairro Águas Lindas, também é intenso o fluxo de veículos. E, nesse trecho, por causa das obras no local, ônibus, veículos pesados, vans, carros particulares e ciclistas ocupam a mesma pista estreita. “Não tem espaço para o ciclista. O motorista não respeita, não deixa a gente passar”, contou o ciclista Francisco Mendes, 48 anos. “É um zigue-zague. A gente tem que estar bem atento. É muito perigoso. O risco de acidente é constante”, contou.

Especialista defende investimento no transporte público

Bacharel em direito e especialista em mobilidade urbana e trânsito, Rafael Cristo disse que é importante investir no transporte público, principalmente na região metropolitana, para dar fluidez ao trânsito. “É fundamental, a curto prazo, que se coloque as grades (de proteção) novamente no BRT e se canalize a travessia dos pedestres nos pontos adequados”, disse.

As autoridades de trânsito também devem evitar criar essas conversões à esquerda, que “seguram a corrente de tráfego”. “E, se possível, construir elevados”, afirmou.

Na Augusto Montenegro, há um crescimento populacional considerável, tornando-se um polo gerador de tráfego. “Tem que ter planejamento até para a saída desses condomínios e estabelecimentos. Obras físicas podem melhorar a qualidade da circulação no trânsito. Mas isso perpassa pelo incentivo do transporte público”, disse.

Rafael Cristo afirmou que, enquanto durarem os serviços na BR, é importante que se veja a situação dos ciclistas que circulam pela rodovia. “A BR é pouca iluminada e, à noite, isso interfere na segurança do trânsito - segurança viária”, disse.

Cruzamento da Augusto Montenegro com a Mário Covas registra lentidão no trânsito toda manhã (Thiago Gomes/O Liberal)

Semob diz que fiscaliza pontos de grande fluxo na cidade

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que realiza fiscalização regular para garantir a fluidez em pontos considerados de grande fluxo.

Na avenida Augusto Montenegro, as ações são reforçadas nos trechos críticos, como os cruzamentos com as avenidas Centenário, Mário Covas e acesso ao Tapanã.

No cruzamento da Mário Covas e no acesso ao Tapanã, o fluxo é intenso de veículos pesados, como carretas, e o retorno é muito próximo do cruzamento.

Em alguns pontos, os agentes de trânsito atuam em conjunto com as equipes da Semafórica, para realizar os ajustes nos tempos do semáforo.

Outros trechos que recebem fiscalização estão na avenida Almirante Barroso, nos cruzamentos com as avenidas Tavares Bastos, Júlio César e José Malcher, para garantir a fluidez no trânsito.

Em São Brás, a avenida José Malcher recebe contribuição do fluxo de veículos oriundo das avenidas Almirante Barroso e Ceará. No cruzamento da Júlio César, existe a rotatória, cujo trânsito converge para as duas avenidas. No cruzamento da avenida Tavares Bastos, existe semáforo de três tempos.

Ainda segundo a Semob, outro ponto que merece atenção é na avenida Nazaré com a travessa Quintino Bocaiúva, que terá fiscalização reforçada pela equipe que está disposta na avenida Nazaré, nos horários de entrada e de saída das escolas localizadas na via, para coibir estacionamento em fila dupla.

Outro trecho que possui fiscalização por meio de ronda, com viatura e motocicleta, e que terá reforço, é no cruzamento da avenida Mário Covas com a Laércio Barbalho, próximo ao Assaí Atacadista.

Na avenida Augusto Montenegro, próximo à avenida Mário Covas, há um festival de irregularidades no trânsito. Motocicletas e carros trafegam pela calçada (Thiago Gomes/O Liberal)

Soluções para dar fluidez ao trânsito

Investimento em transporte público

Evitar a criação de conversões à esquerda

Construção de elevado

Retornos operacionais (retornos em locais apropriados e seguros)

Fonte: Rafael Cristo