Semáforos apagados oferecem riscos na Augusto Montenegro

Os semáforos que ficam em frente ao Conjunto Orlando Lobato, próximo da Estação Sideral do BRT, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, estão apagados há duas semanas, segundo moradores da área. O trecho é bastante movimentado e cercado por bancos, supermercados, escolas e conjuntos residenciais. O tráfego de pedestres e veículos é intenso. E, de acordo com quem passa pelo local todos os dias, os semáforos apagados causam transtornos no trânsito e riscos de acidentes.

"Está muito perigoso atravessar aqui. Temos que ficar esperando a boa vontade de um motorista parar. Em horário de pico a situação fica muito pior", reclama a moradora Socorro Pantoja, de 42 anos.

Passar pelo local se tornou um verdadeiro desafio para o condutor Mário Sobral, de 28 anos. Ele conta que, ao passar pelo trecho, é necessário redobrar a atenção para não sofrer nenhum tipo de acidente. "A gente não sabe se passa ou se espera. É uma confusão. No período da noite é mais complicado ainda. Eu moro aqui próximo e tenho que passar aqui todos os dias. Muito difícil e perigoso", denuncia.

Se durante o dia a travessia fica perigosa, durante a noite e em horários de pico no trânsito fica bem mais arriscada. Dona Maria das Graças, de 59 anos, costuma fazer compras em supermercado que fica às proximidades. Na tarde desta segunda-feira (19), ela demorou mais de 10 minutos para atravessar a via. Segundo ela, quando os semáforos estavam funcionando, a travessia era feita em menos de dois minutos. "Eu fico com medo de atravessar. Prefiro esperar até eu me sentir segura. Antes, com o sinal, era bem mais rápido. Quando chega a noite, ninguém consegue atravessar aqui não", conta.

Procurada pela reportagem, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que não houve registro de nenhuma reclamação sobre pane no referido semáforo, que até o final da semana passada estava funcionando normalmente.

A nota disse, ainda, que "diante da nova informação a Semob está deslocando ainda nesta segunda-feira a equipe de manutenção semafórica ao local para avaliação e providências cabíveis, e também um agente de trânsito para verificar a situação da travessia" garantiu.