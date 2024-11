Aposentada Diva Gomes reclama de falta de sinalização na travessa Honório José dos Santos

A falta de sinalização na travessa Honório José dos Santos, esquina com a rua dos Pariquis, situada no bairro do Jurunas, em Belém, tem preocupado os moradores da região. Segundo os moradores Carlos Araújo, de 59 anos, e Diva Gomes, de 72 anos, acontecem cerca de dois a três acidentes de trânsito diariamente no local.

Sinalização improvisada pelos moradores da travessa Honório José dos Santos (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

A travessa conta com uma sinalização improvisada pela comunidade. Carlos Araújo relata que, antigamente, a região tinha uma sinalização satisfatória. Mas, desde que um novo asfaltamento foi realizado na via em outubro, o local ficou sem sinalização horizontal, que é um conjunto de marcas, símbolos, linhas e legendas pintadas no pavimento das vias para orientar o fluxo de veículos e pedestres.

A aposentada Diva Gomes, que mora na travessa há mais de 40 anos, conta que a via também está sem semáforo. Além disso, diz que os motoristas frequentemente desrespeitam o sentido de trânsito entre as ruas da região.

"A segurança aqui tá péssima, toda hora, todo dia tem acidente grave, tanto aqui nessa esquina, como na Caripunas, na Mundurus e Tamóios. Eles não obedecem a Honório, que a preferencial é da Pariquis", relata.

Ela finalizando com um apelo ao poder público para que a sinalização seja implementada e destaca a importância dessas medidas para que acidentes fatais sejam evitados.

Em nota divulgada na quarta-feira (13/11), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a implantação da sinalização, horizontal e vertical, da travessa Honório José dos Santos iniciou na última segunda-feira (11).

"O condutor deve seguir as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigindo com mais atenção. Respeitando as leis de trânsito, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito", orientou a autarquia.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)