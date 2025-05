Mecânico Jean Nascimento denuncia buracos na avenida Transmangueirão

Moradores da avenida Transmangueirão estão sofrendo com a quantidade de buracos na via. No local, foi preciso improvisar uma sinalização com uma caixa d'água, sacolas plásticas, pedras e fita zebrada para isolar a área. A reportagem registrou o problema na última quarta-feira (23), e quem traz a denúncia é Jean Pierre Nascimento, mecânico e morador da área.

Jean relata que os buracos surgiram com as chuvas fortes. Uma obra foi realizada no local no passado, mas o serviço não foi suficiente para resolver o problema, segundo o morador. “Tem que vir aqui ver rever esse negócio aí, é um transtorno para a gente. Apareceu um ali, quase derruba a casa da vizinha”, relata.

Veja mais

O local também é cenário de acidentes com automóveis, já que os condutores não conseguem enxergar os obstáculos na via. “Quando tem uma circulação maior de gente aqui, quando tem jogo, essas coisas, fica pior”, diz Jean. Para ele, houve um aumento de fluxo na pista, por conta de uma obra que está sendo realizada nas proximidades.

“Tem também a questão das caçambas que estão passando, que estão fazendo um serviço atrás. O asfalto não aguenta, pode ser isso das caçambas terem um peso muito forte e começa a ceder tudo”, comenta o morador.

Jean faz um apelo para as autoridades responsáveis. “Até vergonha ver os turistas aí, passar por aqui e acontecer um acidente. Pois é, olhar com um pouco mais de carinho aqui para a nossa Transmangueirão”, finaliza.

Sezel

Em nota para a Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que “vai incluir nos próximos dias o trecho citado na matéria na Operação Tapa-Buracos”.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.