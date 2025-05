Aposentado Paulo Roberto aponta riscos causados por buraco no Guamá

Há praticamente uma semana um buraco tem atrapalhado o trânsito na Rua dos Mundurucus, esquina com a Teófilo Condurú, no bairro do Guamá, Belém. Os moradores afirmam que a situação piora durante a noite, e foi preciso sinalizar o buraco na via. O aposentado Paulo Roberto Furtado, 70 anos, morador há 50 anos do local, disse à reportagem na última terça-feira (29/4) que a situação pode ocasionar acidentes. Ele pediu para que a prefeitura tome uma iniciativa efetiva.

Paulo Roberto informou que os próprios moradores fizeram uma sinalização como forma de tentar evitar acidentes na área em decorrência do buraco. “É risco, principalmente à noite, pois as pessoas não enxergam”, disse o morador.

O aposentado completa que o buraco se formou por conta de um trabalho realizado na via para ajeitar uma tubulação de água. Mas ele afirma que nada adiantou. “ Qualquer chuva que tem alaga tudo e vai acumulando água. E acabou se formando esse buraco e outros que já estão se formando”, acrescenta o morador do local.

Com relação às providências, Paulo Roberto disse que junto aos moradores aguarda um retorno da prefeitura de Belém, uma vez que o buraco pode causar uma tragédia. “Espero que isso seja resolvido o quanto antes”, disse o aposentado.

Por meio de nota, a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que, nas próximas horas, vai fazer a avaliação técnica do problema citado e posteriormente deliberar os reparos necessários.

Paulo Furtado aproveitou também para recordar sobre a demora da entrega da feira, uma vez que os feirantes estão espalhados pela via. “Vem gente da prefeitura, eles medem as coisas, mas nada é feito. Os trabalhadores estão espalhados pela rua”, reclama o morador.

