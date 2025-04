Jeane Quirino, técnica em segurança do trabalho, denuncia árvore com risco de queda no Panorama XXI

Na Praça do Panorama XXI, no Bairro do Mangueirão, em Belém, uma situação requer especial atenção e cuidado pelos órgãos de meio ambiente: uma enorme castanheira aparenta estar em risco de queda no meio da praça. Quem traz a denúncia é Jeane Quirino Oliveira, técnica em segurança do trabalho, que possui uma lanchonete na praça.

Ela afirma que o risco de acidente é grande, principalmente devido à grande circulação de pessoas em dias de jogos no Mangueirão. “Em relação a essa árvore aqui, que a gente tá tendo um pouco de dificuldade com ela, porque ela tá próximo de cair. Então a gente queria tivesse um pouco mais de atenção em relação a isso, pra vir dar uma olhada, é até melhor pra gente trabalhar com mais organização”, diz Jeane.

Jeane Quirino Oliveira, técnica em segurança do trabalho, teme queda de árvore no Panorama XXI (Reprodução / Bruno Macêdo)

Jeane trabalha na praça há 4 meses, vendendo café da manhã, mas ela também conta que tem colegas comerciantes que estão há anos no local. Eles afirmam que a árvore é antiga. “Ela é a mais antiga, mas ela está quase para cair”.

Jeane pede por soluções do poder público por considerar o local bastante movimentado. “A gente tem que pedido para a prefeitura dar uma olhada aqui pela gente, aqui na praça do Panorama 21, olhar com carinho. Até porque passa muita gente aqui dia de jogo”.

“Tem as pessoas que vem trabalhar aqui próximo, vender essas coisas e então tem a circulação de dos pedestres. Então isso não pode não. Um risco de queda e prejudicar, cair em cima de uma criança, no morador, qualquer pessoa. É um risco de queda mesmo”, alerta a comerciante.

Árvore está inclinada e possui vegetação hospedeira. (Reprodução / Bruno Macêdo)

Semma

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belém sobre as condições precárias de pavimentação na via. Em resposta, o órgão informou que vai enviar um técnico na terça feira (22/4) ao local para verificar a situação da árvore e determinar as ações necessárias de acordo com a inspeção que será feita. A secretaria também disse que faz a inspeção das árvores localizadas em vias públicas regularmente e já fez inspeção em mais de 500 árvores no centro da cidade, tendo também iniciado o trabalho nos bairros intermediários e periféricos da cidade.

“Esse trabalho de inspeção já resultou em 342 árvores podadas e 90 em situação de risco suprimidas, lembrando que para cada árvore suprimida, uma outra é plantada no local. Além do plantio de substituição de árvores que caíram ou foram suprimidas, o Programa Belém Verde já executou o plantio de mais de três mil mudas em vários locais da cidade, com objetivo de aumentar a cobertura verde de Belém”, acrescenta.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

Ayla Ferreira (estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade), com colaboração de Luizinho Moura.