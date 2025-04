Cozinheiro Carlos Augusto Souza denuncia parada sem cobertura no Parque Verde

Usuários do transporte coletivo que esperam pelo ônibus na parada da avenida Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Sevilha, no Parque Verde, em Belém, vivem o problema da falta de cobertura do que deveria ser um abrigo funcional. O local está completamente deteriorado e não há possibilidade de se proteger do sol e da chuva. Na última quarta-feira (16/4), o cozinheiro Carlos Augusto Souza, usuário do transporte público, comentou sobre os impactos do problema.

Veja mais

Carlos, de 50 anos, pega o ônibus esporadicamente no local. Ele relata que quem deseja se proteger da chuva durante o inverno amazônico precisa ter um guarda-chuva, ou correr para a cobertura mais próxima. “Já tem mais de ano que frequento aqui e não tem proteção, não tem, abandonado completamente pelo poder público. Tudo horrível, não tem condições de ficar debaixo de um negócio desse”, reclama.

Além da falta de proteção, o local também fica completamente alagado, atrapalhando a população que precisa utilizar o transporte coletivo. “Um dia desse senhor ficou sentado aí na chuva. Não tinha para onde ele correr, ele ficou na chuva”, relata Carlos.

O cozinheiro conta que a Augusto Montenegro passou por uma reforma, mas as obras foram abandonadas. Ele aguarda por soluções dos órgãos responsáveis. “Para dar uma olhadinha por aqui, tá chegando a COP. Para ver como é que vai ficar isso, essas paradas, não é uma nem duas, são a maioria todas abandonadas por aqui na Augusto Montenegro, são várias”, finaliza.

Sezel

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana da Prefeitura de Belém sobre as condições precárias das paradas, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com