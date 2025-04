Torneiro mecânico Antônio Marcos relata abandono de complexo esportivo na Condor

O Complexo Esportivo e de Lazer Augusto Rezende, localizado na na avenida Bernardo Sayão, bairro da Condor, em Belém, está abandonado. Moradores relatam que o lugar de lazer e convivência não pode mais ser usado para essas finalidades, pois está com diversos problemas na infraestrutura.

O torneiro mecânico Antônio Marcos conta que o local tinha um problema de iluminação e, até o momento, esse foi o único problema solucionado pelas autoridades. “A gente vê que, por exemplo, a instalação, o problema de iluminação, que estava há um bom tempo no escuro. Aí, devido a gente está ligando, está pedindo, agora eles estão estão colocando as as luzes tudinho nos seus devidos lugares. O que melhorou foi só isso mesmo, foi a iluminação, mas está abandonado, ninguém não pode nem usar”, reclama.

Outro problema no local é a quantidade de buracos. “Fica alagado. Aí não dá para ninguém brincar lá. E o mato, que tomou conta, por quê? Porque a prefeitura não vem fazer aquela limpeza, que tem que ser feito”, observa.

Por conta dos problemas na infraestrutura, os moradores não conseguem mais realizar passeios em família no local e ter um tempo de lazer com os filhos. Além disso, as barracas criadas para colocar vendas foram vandalizadas, de acordo com Antônio. “Os moradores de rua tomaram conta, arrancaram porta, telhado, tudo e ficou esse abandono aí”, reforça o morador.

Mato alto toma conta do local (Foto: Reprodução / Raoni Joseph / Especial para O Liberal)

“Nessa parte aqui que é da Roberto Camelli para ali para Alcindo Cacela, é uma escuridão, é um alagamento que não tem como a gente caminhar nesse pedaço, a gente vai andando, o carro bate na água e joga na gente. Então, fica aquele alagamento lá do lado da do lado do canal, não tem o corredor onde o pedestre anda, caiu tudinho”, diz o torneiro.

De acordo com Roberto, a situação acontece por conta de uma obra incompleta da Prefeitura de Belém. Ele conta que somente metade da calçada foi construída, e devido ao peso dos ônibus e carretas que circulam pelo local, e do tráfego pesado, o asfaltado está caindo para a parte da vala, tornando difícil a caminhada no perímetro da Estrada Nova.

Na inauguração do complexo, o lugar era um espaço de lazer e convivência entre os moradores. “Na inauguração todo mundo quer vir prestigiar. Aquilo que foi entregue para população e depois com o tempo houve abandono. Depois do abandono, as pessoas não tem condições de vir para aí”, conclui.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Belém para tratar dos problemas denunciados, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

