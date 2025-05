autônomo jorge roberto reclama de buracos na travessa timbó, na pedreira, em belém

O morador Jorge Roberto, autônomo de 66 anos, procurou a reportagem para relatar os inúmeros buracos que se formaram ao longo da travessa Timbó, entre a avenida Pedro Miranda e a rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém. Ele contou que verdadeiras "crateras" se formaram pela péssima qualidade do asfalto na via, que não suporta o peso dos caminhões que transitam pelo local diariamente.

Também disse que muitos acidentes já ocorreram no local, causando prejuízos. Em entrevista gravada no dia 17 de abril, Jorge Roberto disse que as crateras “estão ficando absurdas”. Ainda segundo ele, o asfalto é muito antigo e não tem mais qualidade. “Esse asfalto aqui tem 50 anos ou mais. Só uma vez que deram uma emendadinha num buracão ali”, contou. “São só ‘dois dedos’ de asfalto e isso está acabando com a rua”, afirmou.

Jorge Roberto também contou que os moradores se reúnem e providenciam a sinalização, para tentar amenizar o quanto a situação da rua. “A gente faz o que pode”, contou. Ele disse ainda que, por causa da buraqueira, já ocorreram acidentes no local. “As motos ficam com o pneu dentro do buraco”, informou. Ele pediu que as autoridades municipais olhem com carinho para os moradores daquele trecho da travessa Timbó. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

