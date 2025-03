Moradora Mirna Santos reclama da lama e buracos da rua Contorno Leste, no Distrito de Icoaraci

Lama e buraco tomam conta da Rua Contorno Leste no distrito de Icoaraci, no final da linha do Ônibus Icoaraci Ver- o- Peso. A moradora Mirna Santos, de 41 anos, reclama das péssimas condições da via. Ela diz que quem precisa ir até o final da linha do ônibus enfrenta problemas de atolar o pé na lama, principalmente nesse período chuvoso.

Mirna conta que para ir até o centro da cidade precisa apanhar o coletivo no final da linha, pois é a parada mais próxima de sua residência. Ela conta que na hora de ir ao trabalho e para a faculdade enfrenta o transtorno da rua que é coberta de buracos e lama. "Além desse problema da via, nós também não temos um lugar para ficar locado, pois a parada fica em frente a um bar e, geralmente, ele está lotado", reclama a moradora.

Sobre a via pública, ela ressalta que quando chove fica alagado e não é possível enxergar os buracos. "Teve uma vez que um bueiro estava aberto e tem muita criança na área. Isso pode causar uma tragédia", completa a moradora.

Mirna ressalta que a via fica próxima ao Hospital Abelardo Santos e muitas pessoas acessam o local. Por isso, deveria ser mais organizado. "Aqui tem o hospital, a feira da 8 de maio. A gente sabe que não é apenas em Icoaraci que a situação está complicada. Belém toda está assim", reclama a moradora.

Mirna destaca que existem momentos que a via acumula lixo e a situação só piora. Pedro Sena, de 44 anos, também reclama da via e diz que a situação é uma vergonha. "A gente vem passando e quase caí, não dá para ver o buraco e não consegue trafegar normalmente nessa rua", reclama Pedro.

Ele diz que providências já deveriam ter sido tomadas, pois já faz tempo que essa realidade não muda. A reportagem entrou em contato com a Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) para saber sobre providências e aguarda resposta.

