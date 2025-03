Soldador Ednaldo Macêdo reclama de buracos e alagamentos na travessa Alferes Costa

Os buracos e os constantes alagamentos na travessa Alferes Costa, no trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o Conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro do Barreiro, em Belém, têm causado transtornos para motoristas, ciclistas e pedestres. A situação tem se agravado com o tráfego intenso de ônibus e veículos pesados, o que piora as condições da via.

O soldador Ednaldo Macêdo, de 65 anos, mora na área e relata as dificuldades enfrentadas diariamente. “Esse caminho todo aqui é ruim. Escangalha mais porque os ônibus passam aqui. Às vezes, o cara passa por cima da calçada para poder desviar. Eu estou andando de bicicleta, mas quando ando a pé, tenho que me desviar dos carros. As travessas aqui todas têm buracos. É a maior dificuldade”, afirmou.

Além dos buracos, a travessa sofre com os alagamentos, especialmente nos períodos de chuva. “Quando os ônibus e os carros passam, a água não tem para onde escorrer. Molha tudo para dentro das casas. As pessoas estão fazendo calçadas altas por causa disso. Já teve acidente”, alertou Macêdo.

Segundo ele, a água encobre os buracos, dificultando a visibilidade para motociclistas e ciclistas, o que aumenta o risco de acidentes. “A gente pede para a prefeitura ajeitar isso aqui. É a maior dificuldade para a gente passar. Seis horas da tarde, sete horas da manhã tem engarrafamento”, reforçou o soldador.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém em busca de um posicionamento sobre a situação do trecho mencionado e aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.