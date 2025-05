Dona de casa Maria Costa denuncia buraco no conjunto Catalina

Na rua Major Aviador Silva Filho, localizada no Conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém, moradores reclamam de um buraco que já está há mais de cinco meses na via. O obstáculo causa transtornos para quem precisa trafegar na rua, e até mesmo acidentes já foram registrados no local. Quem traz mais detalhes é a dona de casa Maria Costa, em registro feito na última segunda-feira, 5 de maio.

Para evitar acidentes, os moradores precisaram improvisar uma sinalização provisória com um cone. “Já caiu até motoqueiro nesse buraco, toda vez que o povo passa, eles tiram esse cone, derrubam e isso fica perigoso durante a noite. Já aconteceram vários acidentes aí de motoqueiro”, relata Maria.

VEJA MAIS

E mesmo com a medida, o problema segue sendo um incômodo para os motoristas, que acabam derrubando a sinalização. “Foi para evitar acidente, mas só que quando eles vêm à noite, acho que tá escuro, aí o motoqueiro derruba com tudo. Esse buraco ficou perigoso aí para todos nós aqui do conjunto”, afirma.

De acordo com a dona de casa, o buraco fica alagado com as chuvas e traz uma sensação de perigo para os moradores do conjunto. Maria aguarda por soluções das autoridades. “A gente aguarda que o prefeito faça alguma coisa, porque até agora a gente não tem um retorno de nada aqui. Eles não procuram ver como é que tá nossa situação, e a gente fica correndo risco tanto na com esse buraco como a noite”, reclama.

A reportagem de O Liberal solicitou o posicionamento da Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) de Belém e aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade