gerente edson junior mostra canteiro que virou 'depósito' de entulho na sacramenta

O gerente de oficina Edson Junior denunciou que o canteiro central da avenida Doutor Freitas, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Miranda, no bairro da Sacramenta, em Belém, virou praticamente um "depósito" de entulho e lixo. De acordo com ele, objetos grandes como pneus e até sofás são descartados no local diariamente, gerando um forte mau cheiro e dificuldade no tráfego de pedestres.

“A gente que trabalha aqui convive diariamente com esses entulhos”, disse. “As pessoas jogam (os entulhos), não têm respeito e acaba acumulando lixo, gerando doenças. Todo dia. É contínuo”, afirmou. Edson Junior disse que o caminhão passa para fazer o recolhimento desses resíduos sólidos. “O caminhão passa. Eles (o pessoal da empresa) até deram um informativo sobre os horários e pontos de coleta, para que seja feito o descarte correto. Só que a população tem uma falta de educação tremenda”, lamentou.

O gerente de oficina lamentou essa realidade. “É complicado. Isso gera transtornos para a população”, contou. “Os caras jogam sofá, pneu... ⁠Independente de qualquer coisa eles estão jogando aí”, afirmou.



Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que vai providenciar a limpeza da área citada e pede que a população evite o descarte irregular de lixo e entulho, conservando o local limpo. O descarte irregular, ressalta a Sezel, é um crime que deve ser denunciado pela população também às autoridades policiais para que haja a devida repressão do delito.

