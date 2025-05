Ciclista Amoés Martins denuncia bueiro aberto na Cremação

Um bueiro sem tampa está atrapalhando a rotina de pedestres e condutores que precisam trafegar pela avenida Alcindo Cacela. O obstáculo está localizado no cruzamento com a avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação. Quem denuncia é Amoés Martins, ciclista, em registro feito na última segunda-feira (12).

De acordo com Amoés, o problema persiste há dias. “A gente vê que a prefeitura não tá tão preocupada assim. E a gente também que é que é ciclista, não tem nenhuma ciclofaixa também pra gente, e tem um pouco mais de segurança, a gente fica até mercê também de algum acidente, não apenas do bueiro, mas também do de carro, de ônibus”, denuncia.

E a falta de respeito é grande com os ciclistas, segundo Amoés. O tráfego intenso de veículos na Alcindo torna o público um alvo fácil de acidentes. “Espero que as autoridades públicas, acabem fazendo alguma coisa também em prol dos ciclistas, dos pedestres, que são os que mais são prejudicados. A gente tem que ficar se equilibrando pra não causar nenhum acidente”, lamenta.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e aguarda retorno.

