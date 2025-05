aposentado joaquim vilhena reclama de lixo e falta de asfalto no tapanã

Moradores reclamam da situação precária da passagem Santa Edwirges, localizada entre a avenida Padre Bruno Sechi e a rodovia do Tapanã, no Tapanã. O local não tem asfalto no final da via e, além dos buracos, também tem muito lixo acumulado. O aposentado Joaquim Vilhena, 85, morador da área há cerca de 40 anos, afirmou que o problema é antigo. “O pessoal tem que procurar providência. Aqui é passagem de carro, é acidente aqui no canto. É um caso crítico mesmo”, disse.

“Não tem asfalto e nem sarjeta para um lado e nem para o outro. Quando chove, fica tudo empossado”, afirmou seu Joaquim. E ainda tem um lixão na rua. O acúmulo desses resíduos atrai rato e outros bichos. E, também quando chove, a água espalha esses materiais, prejudicando o ir e vir dos moradores. “Essa situação está assim há muitos anos. Eu tenho um bocado de anos aqui. Que eu conheço tem mais de 20 anos”, contou.

“O pessoal gripa e fica com medo da dengue. Uma coisa horrível”, disse seu Joaquim. “A gente vai levando a vida como Deus quer, porque o pessoal não dá jeito para vim endireitar essa rua aí”, lamentou.

Moradores reclamam da situação precária da passagem Santa Edwirges, localizada entre a avenida Padre Bruno Sechi e a rodovia do Tapanã, no Tapanã (Foto/Reprodução | Bruno Macêdo)

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL), que, em nota, informou que a Prefeitura de Belém informou que “vai encaminhar uma equipe multissetorial ao local para identificar os problemas e demandar as secretarias responsáveis.

