Rua na Cabanagem está sem asfalto há 40 anos, diz cabeleireira Maria da Conceição

A passagem Santo Antônio é uma das ruas centrais do bairro da Cabanagem. Localizada entre Rua do Tubo e Avenida Damasco, a via ainda não foi contemplada pela pavimentação asfáltica, o que causa diversos transtornos aos moradores, que são obrigados a conviver com a lama, enchentes e excesso de poeira. Quem traz mais detalhes é a cabeleireira Maria da Conceição Silvia Gomes, em registro feito na última quarta-feira (14).

“Mais de 40 anos que estamos nesse perrengue, lutando pelo benefício que ainda não veio para nós”, afirma Maria. Ela conta que a passagem é a primeira rua do bairro da Cabanagem, e uma das últimas ruas que ainda aguardam a pavimentação — outras ruas do bairro já foram asfaltadas. No local, as obras estão incompletas: há abandono de tubulações, caixas de esgoto e outros itens necessários para o reparo na infraestrutura do local.

“É uma rua crucial, porque ela é uma rotatória de fuga. Você entrando, ela vai aqui direto, dá para a rua do Una. Vindo na Augusto Montenegro, esse percurso aqui do Mangueirão, quando tá interditado, você sai aqui e segue seu destino”, informa.

Quando chove, surgem poças de lama no local. O fluxo de água é tão intenso que chega a invadir as residências, causando prejuízos aos moradores. “Quando passa o período de chuva, entra o período de poeira, aí todos ficamos doentes. Tem a igreja aqui, os idosos não conseguem mais ir à igreja. Como é que vai andar debaixo de lama e chuva? Quando chove ninguém sai de casa, a água fica alta e demora a escoar”, reclama.

Ela aguarda por ações da Prefeitura de Belém. “A gente tá no aguardo, pedindo mesmo por socorro, porque nós não aguentamos mais”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) de Belém e aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade