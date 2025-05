Taxista Eraldo Tavares denuncia buraco que causa transtornos no bairro do Marco

Um buraco aberto no meio da Travessa Alferes Costa, entre a Avenida Romulo Maiorana e a Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, tem causado prejuízos, colocando em risco a segurança de quem transita pela área. O problema foi denunciado pelo taxista Eraldo Tavares, morador antigo da via, que afirma conviver com a situação há cerca de dois meses. O registro foi feito no dia 16 de maio.

“Esse buraco já me deu prejuízo. Um carro tentou desviar e bateu na traseira do meu, que estava parado. Quando chove, então, ele praticamente desaparece. Só dá pra ver porque a gente improvisou um cone aqui como sinalização”, relata Eraldo. O denunciante também conta que já presenciou outros acidentes no local, como o caso de um motociclista que caiu após passar pela cratera.

Eraldo Tavares, taxista (Foto: Max Souza | Especial para O Liberal)

O fluxo intenso de veículos na via, devido à presença de hoteis na região, torna a situação ainda mais perigosa. “Não tem criança brincando aqui na rua porque o movimento é muito grande. E não é só esse buraco, tem mais uns três ali na frente. Já denunciamos, mas, até agora, não tivemos nenhuma resposta da prefeitura”, reclama o morador.

Em nota divulgada nesta Segunda-feira, 19 de maio, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou "que vai fazer uma vistoria técnica no local e posteriormente incluir o trecho na operação Tapa-Buracos."

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)