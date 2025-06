Reabertura do Parque Ambiental de Castanhal celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Castanhal reabriu oficialmente o Parque Ambiental, localizado no bairro do Milagre, que possui uma área de mais de 15 mil metros quadrados. A visitação será exclusiva para a comunidade escolar, mediante agendamento prévio na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas).

A cerimônia de inauguração contou com a presença de várias crianças de escolas públicas municipais. Ana Beatriz Silva, de 12 anos, ficou encantada com a novidade e comentou: “Um lugar assim é um sonho. Eu amo muito a natureza e vamos poder vir aqui passear.”

A professora Marinalva Soares, da Escola Municipal Maria Deusarina da Silva Rodrigues, do bairro do Jaderlândia, destacou a empolgação das crianças para conhecer as trilhas ecológicas do parque.

“Elas nunca tiveram contato com um parque ambiental, então tudo é novidade. Estão muito ansiosas para explorar cada detalhe, especialmente as trilhas. Esse contato com a natureza nos faz lembrar da nossa infância, pois muitos de nós viemos de áreas rurais de Castanhal e sentimos falta de um espaço assim na cidade,” afirmou.

O prefeito Hélio Leite ressaltou a importância da reabertura do parque, especialmente neste ano em que ocorre a COP 30. “Castanhal e seus moradores mereciam um espaço assim, que ficou fechado por muitos anos sem a devida valorização. Tenho certeza de que será uma das rotas de visitação durante a COP 30, atraindo visitantes de todo o Pará,” comentou.

Espécies e Natureza

Logo na entrada do parque, os visitantes se deparam com uma imponente samaúma, uma árvore gigante da Amazônia, considerada sagrada pelos povos indígenas e de grande importância ecológica. Ela pode atingir até 70 metros de altura e viver mais de 800 anos.

Segundo a Semmas, já foram catalogadas cerca de 180 espécies de árvores no local, embora a equipe saiba que há muitas outras ainda por descobrir. “O parque passou anos fechado, sem manutenção, e sofreu com a degradação. Agora estamos explorando com calma para fazer uma catalogação completa,” explicou Endreo de Freitas, agente administrativo da Semmas.

Trilhas e Visitas

Para visitar o parque, as escolas devem procurar a Semmas para fazer o agendamento, preenchendo um formulário na secretaria. As visitas serão monitoradas por instrutores e totalmente seguras, com trilhas bem cuidadas.

O parque conta com três trilhas de aproximadamente um quilômetro cada — a trilha do Cumaru, da Castanheira e do Jatobá — que se unem formando um percurso total de cerca de dois quilômetros. Essas trilhas oferecem uma oportunidade única de conhecer diferentes espécies de árvores e entender como elas interagem com o meio ambiente. Em breve, esse passeio ecológico estará disponível para toda a comunidade.