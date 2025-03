Crianças aprendem importância da preservação ambiental em programação do Dia Mundial da Água

A necessidade urgente de preservar o meio ambiente foi o principal aprendizado de crianças de escolas particulares e públicas que participaram na manhã desta sexta-feira (21/03) de programação especial no Bosque Rodrigues Alves – Jardim Botânico de Belém. Os pequenos participaram de uma visitação em alusão ao Dia Mundial da Floresta, comemorado nesta sexta, e ao Dia Mundial da Água, que será celebrado amanhã (22/03). A programação do Bosque continuará até este domingo (23/03) enfatizando o uso sustentável da floresta e da água para os visitantes.

O pequeno David Moraes Monteiro, de 11 anos, participou de um importante momento em que os estudantes da turma do 5º ano da Escola Essencial, do Sideral, plantaram uma árvore no Bosque Rodrigues Alves. “Eu aprendi que tem que tomar cuidado quando tiver água ligada, quando estiver tomando banho desligar, várias coisas sobre a natureza”, falou. Uma das coisas que mais chamou a atenção do estudante foram o jacaré e o jabuti. “É muito legal! Fazia tempo que não vinha aqui. É muito legal vir de novo!”, destacou.

Durante a sexta-feira, os estudantes participaram da trilha das águas do Bosque, que começou na Cascata Encantada, passando por diversos espaços até o lago da Iará. As crianças entenderam que a água utilizada é reaproveitada em todo o jardim botânico. “A gente mostra que essa água aqui é reutilizada nos demais lagos. Lago dos quelônios, lago do pirarucu, nas demais fontes do parque. E a gente vem falando que precisamos fazer o uso sustentável desse recurso natural, porque sem a água não vamos sobreviver”, explicou a pedagoga do setor de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma) Ana Celia Souza.

Neste final de semana algumas instituições parceiras como a Universidade Federal Rural da Amazônia e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) farão exposições para os visitantes. “Eles estarão falando sobre a preservação do solo e da água. Vai ter uma apresentação sobre a fauna, com alguns animais, falando da importância desses recursos naturais para a vida, tanto aquática, quanto terrestre”, adiantou Ana Souza.

Os estudantes ficaram animados com a visita ao Bosque. Segundo a pedagoga Andressa Lima, 28 anos, alguns estudantes nunca tinham visitado o espaço. O aprendizado da sala de aula foi vivenciado no Bosque. “Hoje estamos com os alunos e alguns professores já estão aplicando suas atividades. Então é um momento bem bacana para eles estarem experimentando isso. Depois também vamos fazer algumas atividades com eles. Redação com os mais velhos, e para a educação infantil falando sobre o Dia da Água, da preservação da floresta”, disse.

Os professores já estavam trabalhando assuntos como reflorestamento, a realização da Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, e outros temas.

O Bosque Rodrigues Alves realiza atividades de educação ambiental durante todo o ano. O agendamento para escolas é feito por ofício informando a quantidade de alunos, professores, o dia e horário solicitado. O documento pode ser enviado por e-mail (gabinetesemmapmb@gmail.com), ou entregue presencialmente no Bosque. As instituições de ensino informam também quais tipos de conhecimento querem que os alunos aprendam durante a trilha monitorada. As trilhas são realizadas preferencialmente pelas manhãs.