Tacacá entra no top 10 de melhores pratos do Brasil, segundo site internacional

O tradicional tacacá, um dos pratos mais emblemáticos da culinária paraense, conquistou um lugar de destaque no cenário gastronômico nacional. Segundo o site Taste Atlas, especializado em comidas do mundo, o prato entrou para o top 10 dos melhores pratos do Brasil, ocupando uma das posições de maior prestígio na lista divulgada no último sábado (31).

A publicação internacional reconheceu o tacacá por sua combinação única de sabores e sensações. Em seu site oficial, o Taste Atlas descreve o prato como uma “sopa brasileira que causa dormência na boca, feita com camarões secos grandes, tucupi (subproduto da mandioca-brava), goma de mandioca, pimenta amarela e jambu – uma planta com propriedades anestésicas”.

Ainda segundo a descrição, o sabor ácido do tucupi e o efeito peculiar do jambu, que provoca uma leve dormência na boca, tornam o tacacá uma experiência culinária singular. A iguaria é tradicionalmente servida em cuias e muito consumida nos estados do Pará e Amazonas.

VEJA MAIS

Picanha, bife à parmegiana e pão de queijo lideram o ranking

O top 3 da lista é composto por pratos populares em todo o Brasil: a picanha ficou em primeiro lugar, seguida pelo bife à parmegiana e pelo pão de queijo. O ranking completo conta com 100 pratos e está disponível no site do Taste Atlas.

Açaí e pato no tucupi também são destaque paraenses

Outros dois pratos típicos do Pará também marcaram presença na lista: o açaí na tigela, em 39º lugar, e o pato no tucupi, em 86º. No entanto, o Taste Atlas faz uma observação sobre o consumo do açaí: ele é apresentado como uma sobremesa com banana, granola, coco e mel, o que contrasta com o modo tradicional paraense, onde a fruta é consumida com farinha e pratos salgados.

Sobre o açaí, o site afirma: “É uma sobremesa versátil feita com polpa de açaí amassada, geralmente servida com banana, granola e combinada com outras frutas e xarope de guaraná”. O texto também destaca a origem amazônica do fruto e sua popularização fora do Brasil a partir dos anos 2000, especialmente em lugares como Havaí e Califórnia.

Já o pato no tucupi, outro ícone da gastronomia nortista, reforça a força da culinária paraense no panorama nacional.