Pará registra queda de 60% em crimes violentos nos 5 primeiros meses de 2025

Os cinco primeiros meses de 2025 registraram queda de aproximadamente 60% em relação a 2018 nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados são da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e foram apresentados neste domingo (1º/6).

De acordo com o levantamento, no acumulado de 2025, de 1º de janeiro a 31 de maio, foram computados 726 casos de CVLI no Pará, contra 1.803 em 2018 – mais de 1000 casos a menos entres os períodos. Em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 817 registros, a redução é de 11,14% e chega a ampliar para 18,4% quando comparado com os cinco primeiros meses de 2023.

Segundo o secretário titular da pasta da Segurança Pública, Ualame Machado, os números refletem comprometimento e a dedicação das forças de segurança, que têm atuado de forma incansável para proteger a população paraense.

“Os investimentos em tecnologia, a modernização dos nossos equipamentos e a expansão dos núcleos de inteligência têm sido fundamentais para o sucesso das nossas operações. Agradeço a cada um dos agentes, policiais e profissionais que se dedicam diariamente a garantir a segurança de todos. Continuaremos a investir em capacitação, inteligência e integração para que possamos alcançar resultados ainda melhores. Juntos, estamos construindo um estado mais seguro e justo para todos os cidadãos”, assinalou Ualame.

Maio é o segundo melhor mês da linha histórica

Com 143 ocorrências de CVLI, maio de 2025 obteve uma diminuição de 61% em comparação com 367 casos de maio de 2018, sendo assim considerado o segundo melhor mês de toda a série histórica e o melhor mês de maio da série histórica. A média diária de maio de 2025 foi de 5 contra 12 registrada em maio de 2018. Em relação a maio de 2024, com 159 casos, a redução é de 10%.

Em relação a maio de 2023, que fechou com 191 registros, a redução é de 25%, ampliando para 43,4% e 50%, comparando respectivamente com 2022 e 2019, início e final do primeiro mandato da atual gestão.

“Este título indica que as estratégias de segurança implementadas foram particularmente eficazes durante este período, resultando em uma redução significativa da violência em comparação com outros meses de maio. Reforça ainda como maio de 2025 foi um período de destaque na redução da criminalidade, superado apenas por um único mês em toda a série histórica. Esses resultados demonstram um avanço notável na segurança pública e refletem o impacto positivo das ações e investimentos realizados”, finalizou Ualame.

Neste início de ano, o Governo do Pará garantiu novos investimentos para fortalecer as ações das forças de segurança, por meio de capacitação, entregas do Novo Grupamento Fluvial, Batalhões de Polícia Militar e Delegacias de Polícia Civil; além de armamentos como fuzis, armas não letais, novas delegacias, coletes balísticos, viaturas blindadas, e ainda, a entrega de 50 novos totens de segurança pública. Todo o investimento realizado segue contribuindo para as ações de segurança desenvolvidas por todo o Pará.