Pela primeira vez, Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré visita Curuçá

Pela primeira vez, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré visitou o município de Curuçá, no nordeste do Pará, neste domingo (1º/6). A Imagem saiu do pórtico da região e percorreu as ruas da cidade com uma carreata recebendo uma série de homenagens.

No Instagram da Pastoral da Comunicação de Curuçá, o padre Roberto José Mesquita, vigário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, destacou a sensação do local receber a Rainha da Amazônia. “É uma alegria muito grande para todos nós, porque pela primeira vez acontece a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de Belém. É algo muito especial para Curuçá e para a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário. (...) Um momento de muitas bençãos e graças que Deus irá derramar sobre todas as pessoas e famílias que moram neste município”, contou.

O padre José Antônio também comentou a felicidade da vinda de Imagem a Curuçá. “É um motivo de alegria muito grande para o meu coração e os corações de muitas pessoas da nossa paróquia. Que honra é para nós, que honra é para mim a mãe do meu Senhor vir nos visitar. A visita da Imagem Peregrina é motivo de alegria pascal, pela presença santíssima e materna de Nossa Senhora no meio de nós”, afirmou.

O fiel Danilo Ferreira comparou a vista da Imagem com a de um anjo, “que transmite a graça de Deus”. “Tantas vezes fugi de casa para ver Nossa Senhora e voltei para Curuçá. E agora ela vem em Curuçá nos ver”, comentou.