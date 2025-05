Imagem Peregrina visita paróquias de Belém, Icoaraci e Outeiro neste final de semana

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai percorrer algumas paróquias de Belém, Icoaraci e Outeiro neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de maio, durante mais uma etapa das visitas às regiões episcopais. A programação começa no sábado (24), às 7h, com missa na Paróquia Santo Afonso, na rodovia Arthur Bernardes, e segue ao longo do dia por diferentes comunidades. No domingo (25), a imagem continua sua peregrinação a partir das 7h, em Outeiro, com encerramento previsto para às 18h no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci.

A visita faz parte da agenda oficial da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e contempla, desta vez, a região episcopal de São João Batista, que abrange 12 paróquias e uma área missionária nos bairros e distritos da capital paraense. Além de ser uma oportunidade de fé e devoção para os católicos da região, o momento fortalece os laços entre as comunidades e a padroeira dos paraenses.

A região de São João Batista é conduzida pelo vigário episcopal padre Adalberto Brandão. Fazem parte desta área as paróquias Divina Misericórdia (Icoaraci), Jesus Bom Samaritano (Tapanã), Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Outeiro), Nossa Senhora de Fátima (Icoaraci), Nossa Senhora do Livramento (Paracurí, Icoaraci), Santa Teresa de Calcutá, Santo Afonso Maria de Ligório (Rodovia Arthur Bernardes), São Francisco das Ilhas (Cotijuba), São Francisco de Assis (Icoaraci), São Francisco de Assis (Tapanã), São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci), São José Esposo de Maria (Outeiro) e a área missionária São Vicente de Paulo.

A Imagem Peregrina já realizou mais de 40 visitas em 2024, passando por cidades como Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. No Pará, já percorreu dezenas de municípios além da Região Metropolitana, entre eles Bragança, Santarém, Castanhal, Marituba, Moju, Afuá, Parauapebas, Salinópolis e outros.

Cronograma detalhado de visitas

No sábado (24), após a missa de abertura, a Imagem segue para a Área Missionária São Vicente, às 9h30; Paróquia São Francisco de Assis (Tapanã), às 11h30; Paróquia Divina Misericórdia (Icoaraci), às 13h30; Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá, às 15h30 (com missa); Paróquia São José Esposo de Maria (Outeiro), às 17h30; e encerra o dia com vigília na Paróquia Imaculada Conceição (Outeiro), às 19h30.

No domingo (25), o roteiro começa com missa na Paróquia São Francisco de Assis (Estrada do Outeiro), às 7h; passa pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima (9h), Comunidade Nossa Senhora de Nazaré (10h15) e Paróquia Nossa Senhora do Livramento (11h); e finaliza no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (14h), com retorno da Imagem à Basílica previsto para às 18h.

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

14 e 15 de junho – Região Coração Eucarístico de Jesus

30 e 31 de agosto – Região São Vicente de Paulo

02 e 03 de outubro – Região Nossa Senhora do Ó

04 de outubro – Região Menino Deus

29 e 30 de novembro – Região de Santa Cruz

Programação de visitas deste fim de semana:

Dia 24/05 – Sábado

07h – Paróquia Santo Afonso (Missa)

09h30 – Área Missionária São Vicente (Sem Missa)

11h30 – Paróquia São Francisco de Assis, Tapanã (Sem Missa)

13h30 – Paróquia Divina Misericórdia (Sem Missa)

15h30 - Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá (Com Missa)

17h30 – Paróquia São José Esposo de Maria (Sem Missa)

19h30 – Paróquia Imaculada Conceição, Outeiro (Vigília)

Dia 25/05 – Domingo

07h – Paróquia São Francisco de Assis, Estrada do Outeiro (Com Missa)

09h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Com Missa)

10h15 - Comunidade Nossa Senhora de Nazaré

11h – Paróquia Nossa Senhora do Livramento (Com Missa)

14h – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

18h – Retorno para a Basílica de Nazaré

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)