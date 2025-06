Ministro Jader Filho contrata novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no Marajó nesta segunda (2/6)

O ministro das Cidades, Jader Filho, desembarca no Arquipélago do Marajó, no Pará, nesta segunda-feira (2/6) para assinar contratos do Minha Casa, Minha Vida e participar da primeira rodada de reuniões do mês de junho da iniciativa #BotaPraAndar.

Em Muaná, Jader vai assinar os contratos para construção de 100 moradias do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Sub 50 — esta última voltada a municípios com menos de 50 mil habitantes. Segundo a pasta, o programa atenderá as áreas urbana e rural de Muaná com as novas casas. A cerimônia está prevista para iniciar às 9h.

Já em Soure, às 11h30, a primeira rodada do #BotaPraAndar no mês de junho vai reunir a equipe do Ministério das Cidades junto aos prefeitos e as equipes técnicas das prefeituras de sete municípios da região do Arquipélago do Marajó, sendo eles: Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. A meta do Ministério das Cidades é destravar investimentos federais de mais de R$ 87 milhões nas áreas de habitação, pavimentação, esgotamento sanitário e abastecimento de água nos municípios convidados a participar do #BPA.

O intuito da criação do #BotaPraAndar é destravar investimentos e acelerar obras do Ministério das Cidades nos municípios brasileiros. Para isso, o ministro das Cidades, Jader Filho, acompanhado de técnicos do Ministério das Cidades e da Caixa, dialoga com os prefeitos e as equipes técnicas de cada município convidado a participar da rodada do #BPA. Em 2025, foram realizadas reuniões de trabalho nas cidades de Moju, Benevides e Paragominas, reunindo municípios de cada região correspondente.