Ministro das Cidades diz que é preciso avaliar impacto da elevação do IOF ao setor imobiliário

O ministro das Cidades, Jader Filho, diz que é necessário que haja uma avaliação sobre a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para se saber de que maneira isso vai impactar o setor imobiliário.

"Precisamos avaliar o quanto isso pode gerar de impacto dentro da construção civil. Acho que o setor está em uma velocidade muito acelerada, não creio que haverá nenhum tipo de soluço em relação a isso. Os investimentos continuam firmes, são empresas bastante sólidas", disse.

Jader Filho falou sobre o tema em entrevista a jornalistas, em São Paulo, nesta quarta-feira (28), durante encontro da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

O setor imobiliário depende, entre outros fatores, de operações de crédito, impactadas pelas mudanças no IOF. Com as alterações implementadas, as pessoas jurídicas passam a pagar mais IOF em empréstimos. A alíquota teto para as empresas saiu de 1,88% ao ano para 3,95% ao ano. Para pessoa física, nada muda.

Houve também, além das mudanças no crédito, alterações no IOF do câmbio. Foi fixada pelo Ministério da Fazenda uma alíquota de 3,5% para uma série de operações.