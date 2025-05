Tentativa de golpe: Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato durante depoimento

obras

'Bota Pra Andar' no Pará: Ministério destrava obras com R$ 1,4 bilhão em investimentos

Ministro Jader Filho participa de evento com prefeitos da Grande Belém e região do Salgado; ações incluem plantio simbólico e atendimentos individualizados para acelerar obras do Minha Casa, Minha Vida