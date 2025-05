Deputada Renilce Nicodemos reúne mais de 20 prefeitos na Marcha em Brasília

A deputada federal Renilce Nicodemos (MDB/PA) esteve entre as lideranças políticas participantes da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Em um encontro articulado por seu mandato, a parlamentar conseguiu reunir mais de 20 gestores municipais de diversas regiões do Estado do Pará.

Com a participação na Marcha dos Prefeitos, o grupo reforçou compromissos com o municipalismo e com o desenvolvimento das cidades paraenses - e a presença em Brasília foi uma demonstração de força política da parlamentar e das lideranças municipais.

Deputada paraense reúne mais de 20 prefeitos na Marcha em Brasília (Foto: Divulgação)

Uma das referências femininas no Congresso Nacional, Renilce Nicodemos tem uma atuação voltada à saúde, cidadania e ao fortalecimento dos municípios. Um dos principais nomes cotados para a eleição federal de 2026, a deputada federal vem fortalecendo o reconhecimento da sua atuação: teve 162 mil votos recebidos na última eleição e seu mandato já aponta para uma reeleição ainda mais expressiva.

Renilce Nicodemos diz que segue ampliando sua base com um esforço contínuo de escuta voltada a lideranças, "aliando sensibilidade, articulação e presença, e trabalhando por um Pará mais justo e com mais oportunidades para a população".