Justiça revoga prisão de Wladimir Costa

Nesta quarta-feira (21), a Justiça suspendeu o pedido de prisão do ex-deputado federal Wladimir Costa, detido na última terça-feira (20), após a revogação da sua prisão domiciliar. A decisão foi tomada durante audiência de custódia e confirmada pela defesa do ex-parlamentar, representada pelo advogado Humberto Boulhosa.

Segundo informações do advogado, Wlad deve responder às acusações que motivaram sua prisão mais recente em regime domiciliar. O advogado alega que os laudos do ex-cantor atestam a necessidade de tratamento médico especializado, por isso foi concedida a revogação da prisão preventiva, em Americano.

VEJA MAIS:



“Ontem (segunda-feira, 19 de maio) foi revogada a prisão domiciliar do Wlad e decretada a prisão preventiva. Já impetramos um habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral, buscando restabelecer o direito dele a tratamento de saúde fora da segregação”, declarou Boulhosa.

O retorno de Wladimir Costa à prisão foi determinado pela juíza Andrea Ferreira Bispo, do 1º Cartório Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Essa não foi a primeira vez que o ex-deputado teve a prisão decretada. Em julho de 2024, ele foi preso em Belém sob acusação de ameaças e violência doméstica, após descumprir medidas protetivas impostas à ex-companheira. À época, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Em janeiro de 2025, Vladimir voltou a ser detido, novamente por descumprir determinações judiciais relacionadas ao mesmo caso. Ele permaneceu custodiado por alguns dias até receber autorização para responder em liberdade, mediante novas restrições impostas pela Justiça.