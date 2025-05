Wladimir Costa é preso novamente após decisão da Justiça; defesa recorre com habeas corpus

A Justiça Eleitoral revogou a prisão domiciliar do ex-deputado federal Wladimir Costa, condenado em setembro do ano passado a 12 anos de reclusão pelos crimes de violência política de gênero (4 anos de reclusão), perseguição (1 ano), violência psicológica contra a mulher (1 ano), difamação majorada (1 ano de detenção) e extorsão (5 anos), contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA). Com isso, Wladimir retornou ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime fechado.

Humberto Boulhosa, advogado do ex-deputado, informou ao Grupo Liberal que a defesa já está recorrendo da decisão. Segundo ele, Wladimir Costa se apresentou voluntariamente após a revogação da prisão domiciliar. O ex-deputado está detido no presídio de Americano, no município de Santa Izabel.

“Ontem (segunda-feira, 19 de maio) foi revogada a prisão domiciliar do Wlad e decretada a prisão preventiva. Já impetramos um habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral, buscando restabelecer o direito dele a tratamento de saúde fora da segregação”, declarou Boulhosa.

O retorno de Wladimir Costa à prisão foi determinado pela juíza Andrea Ferreira Bispo, do 1º Cartório Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Procurado pelo Grupo Liberal, o TRE informou que o processo corre sob sigilo, pois contém informações sobre o estado de saúde do ex-deputado.

A Corte Eleitoral ainda não decidiu sobre o habeas corpus apresentado pela defesa. O pedido está sob relatoria do juiz Marcus Alan Gomes (2º grau) e pode ser julgado durante a sessão plenária desta terça-feira (20), com início às 14h.

Wlad estava em prisão domiciliar desde o dia 25 de outubro de 2024.