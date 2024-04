Por que o ex-deputado Wladimir Costa foi preso pela PF? Entenda

O ex-deputado federal do Pará Wladimir Costa, conhecido como Wlad, foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém, na manhã desta quinta-feira (18). Em seguida, o político paraense, de 60 anos, foi encaminhado para Central de Triagem da Marambaia, onde há uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e deve ficar lotado até a audiência de custódia, que deve ocorrer entre esta quinta (18) e sexta-feira (19).

Motivo da prisão

Segundo informações divulgadas pela PF, Wladimir Costa é acusado praticar de crimes eleitorais, em razão da prática reiterada de violência política contra deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais, entre outras situações.

De acordo com Renilce, o ex-deputado praticou “uma série de crimes”, incluindo violência política de gênero, extorsão, injúria, difamação, perseguição e violência psicológica contra a mulher.

“Há seis meses, venho sendo vítima de toda sorte de crimes por parte do cidadão acima mencionado, motivo pelo qual decidimos defender na Justiça o direito à minha honra, intimidade, condição de mulher e deputada federal do Pará, eleita com 162.208 votos. Com isso, oferecemos Notícia Crime à Justiça Eleitoral, que ensejou na instauração de inquérito na Polícia Federal, que descambou na operação realizada na data de hoje”, afirmou, em nota enviada à reportagem do Grupo Liberal.

A prisão preventiva foi requerida pela própria Polícia Federal e deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que também ordenou a exclusão das postagens feitas nas redes sociais que motivaram o mandado de prisão contra o ex-deputado

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)