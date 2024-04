Wlad já está sob custódia do sistema prisional do Estado; veja a foto

O ex-deputado federal do Pará Wladimir Costa, conhecido como 'Wlad', foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém na manhã desta quinta-feira (18). A acusação é de prática de crimes eleitorais e violência política contra a deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA).

No final da manhã desta quinta (18/04), a foto de Wladimir Afonso da Costa Rabelo já constava no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), apontando que o ex-deputado já é considerado um custodiado do Sistema Prisional do Pará. Veja a foto:

Wladimir Costa sob custódia do Sistema Prisional do Pará (Reprodução / Seap)

