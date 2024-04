Perfil do ex-deptuado Wladimir Costa no Instagram sai do ar após prisão

O perfil do ex-deputado federal Wladimir Costa no Instagram saiu do ar, na manhã desta quinta-feira (18), após a prisão dele no Aeroporto Internacional de Belém, por crime eleitoral. Ainda não há confirmação se o perfil foi excluído por orientação do próprio ex-parlamentar, ou em cumprimento à decisão judicial, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) determinou o bloqueio de perfis/canais ligados a Wlad, bem como a exclusão das publicações que motivaram a prisão.

O Grupo Liberal tenta contato com a Meta, dona do Facebook e Instagram, para comentar sobre o assunto.

Logo após a prisão, o perfil de Wlad Costa continuava ativo nas redes sociais, mas foi excluído ao longo da manhã. O ex-parlamentar é acusado de crimes eleitorais, em razão da prática reiterada de violência política contra deputada federal Renilce Nicodemos (MDB), através das redes sociais, entre outras situações.

Ele foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém, ao desembarcar na capital paraense.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o advogado de Wlad, Humberto Boulhosa, disse que, no momento, o uso das redes sociais pelo ex-parlamentar está proibido, mas a prioridade da defesa é trabalhar para que Wladimir seja solto. Por não ter curso de nível superior, ele ficará preso em cela comum, e deve passar a noite da Central de Triagem da Marambaia.

"O nosso objetivo maior é a liberdade do deputado", declarou Boulhosa.