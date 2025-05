Hospital de Clínicas Gaspar Vianna tem novo presidente; saiba quem é

O governador do Pará, Helder Barbalho, mudou o comando da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (16), o decreto que exonera a médica Heloísa Guimarães da presidência do hospital e nomeia o também médico Sipriano Ferraz Santos Junior para assumir a Fundação.

Antes de ser nomeado para a nova função, Sipriano ocupava o cargo de secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A exoneração dele desse cargo também foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial. Já Heloísa Guimarães foi nomeada para ocupar a função deixada por Sipriano na Sespa.

Inaugurado em fevereiro de 1987, o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna presta assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com referência nas áreas de Psiquiatria, Cardiologia e Nefrologia.

Em 2001, a instituição foi transformada em Fundação Pública Estadual e deixou de ser um estabelecimento voltado apenas às clínicas básicas e à psiquiatria. Conforme informações divulgadas pela Fundação em seu site, ela foi criada para assegurar à população soluções no atendimento ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, com excelência e humanismo, além de contribuir para o ensino e a pesquisa.