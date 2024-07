Concursos na área da saúde têm aproximadamente 4 mil vagas abertas ou previstas no país

O novo semestre começa com expectativas de oportunidades aos profissionais da saúde em todo o Brasil. Os concurseiros vão poder se inscrever às vagas de concursos em vários estados do país. São 5 vagas para concursos com inscrições abertas e 3870 para concursos previstos para o próximo semestre. Os salários variam entre R$ 1.100 a R$ 10 mil.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais oferta 5 vagas para Oficiais na área da saúde. A remuneração varia de R$ 5.097,11 a R$ 11.037,15.

As inscrições podem ser realizadas no período de 22 de julho de 2024 até o dia 23 de agosto de 2024 no site da banca organizadora IDECAN. A taxa de inscrição é de R$ 101,00 para Soldados e R$ 220,00 para Oficiais. As provas estão marcadas para ser aplicadas no dia 29 de setembro de 2024.

Concursos previstos

No Pará, tem previsão para o concurso do Hospital Gaspar Vianna. Conforme a publicação feita no Diário Oficial do Estado, 10 de agosto de 2022, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna já possui banca contratada. A CONSUPLAN foi a contratada para planejar, organizar e executar o novo certame.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná está em fase de organização, e a banca contratada para conduzir o processo é o Instituto Quadrix. A notícia foi publicada em 30 de novembro de 2023.

As remunerações para os cargos em questão ultrapassam R$ 7 mil, consolidando-se como uma oportunidade excepcional para profissionais da área.

Outro concurso previsto é do Hemocentro do Distrito Federal, que divulgou a constituição de grupo de trabalho que planejará o novo edital para Analistas e Técnicos de Atividades, além de escolher a banca responsável.

Conforme o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 (PLDO), há previsão de 50 nomeações para o Hemocentro. Essa informação é essencial para os candidatos que aguardam ansiosamente pela oportunidade de participar do concurso.

Foi formada a comissão que vai avaliar a viabilidade do concurso público para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia. O objetivo da comissão é fazer um estudo técnico para elaborar o projeto para realização de concurso público e da nova reestruturação da FHEMERON.

A Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas ressalta a necessidade de realizar um novo concurso público. Por isso, o secretário de saúde resolveu atualizar a comissão responsável por organizar e executar o certame.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí emitiu uma recomendação para a realização de um novo concurso para a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. O Governador do Piauí anunciou por meio de suas redes sociais que orientou a equipe econômica do Estado a incluir na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que será enviada em abril para a ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí), uma previsão para a realização de concurso público na área de Saúde,em 2025.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou, no último mês de junho, a autorização de 878 vagas para o próximo concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. As vagas serão distribuídas entre os cargos de assistente social, biólogo, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo, sanitarista, técnico de enfermagem, técnico em radiologia e terapeuta ocupacional.

Confira algumas das vagas

Concurso Bombeiros MG

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: Soldados e Oficias

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Militar

LotaçãoMinas Gerais

Número de vagas 5

Remuneraçãode R$ 5.097,11 a R$ 11.037,15

Inscriçõesde 22/07/2024 a 23/08/2024

Taxa de inscriçãoR$ 101,00 e R$ 220,00

Data da prova objetiva22/09 e 29/09/2024

PREVISTOS

Hospital Gaspar Vianna

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Consultoria e Planejamento em Administração Pública Eireli – CONSUPLAN

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Pará

Número de vagas: 219 vagas previstas

Remuneração: de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: A definir

Escolaridade: Médio e Superior

Carreiras: A definir

Lotação: Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 2.586, 22 a R$ 7.164, 00

Fundação Hemocentro de Brasília

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: A definir

Cargos: Técnico e Analista

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: A definir

Lotação: Brasília/DF

Número de vagas: 78 (solicitadas)

Remuneração: A definir

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Situação atual: comissão confirmada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: nível médio e superior

Carreiras: saúde

Lotação: a definir

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas

Situação Atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: Nível fundamental, médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Amazonas

Número de vagas: a definir

Secretaria Estadual de Saúde do Piauí

Situação: comissão formada

Banca organizadora: A definir

Cargos: A definir

Escolaridade: médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Piauí

Número de vagas: A definir

Remuneração: de R$ 1.241,68 (médio) a R$ 2.256,01 (superior)

Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe

Situação atual: Autorizado

Banca organizadora: A definir

Cargos: A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: Saúde

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 878 vagas (autorizadas)

Remuneração: A definir

Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Situação atual: Comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: Especialista em saúde

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: 2.379 vagas

Remuneração: de R$ 6.110,00 a R$ 10.415,47