Concursos na área da saúde ofertam mais de 1.800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Os concurseiros da área da saúde tem uma série de oportunidades com inscrições abertas neste mês de maio. Pelo menos sete editais oferecem, juntos, mais de 1.800 vagas em diferentes regiões do Brasil, com salários que podem ultrapassar os R$ 8 mil. Além das vagas para os graduados no setor de saúde, as oportunidades também ofertam para todos os níveis de escolaridade, com cargos que vão desde técnicos de enfermagem até médicos especialistas, passando por dentistas, psicólogos, farmacêuticos e veterinários. A lista inclui concursos de prefeituras, órgãos federais e até instituições militares, como a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx), que tem inscrições abertas até o dia 15 de junho e oferece 231 vagas com salário inicial de R$ 8.245,00.

Na região Norte, duas instituições públicas oferecem boas oportunidades. A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) lançou edital com 74 vagas para diversos cargos na área da saúde, com salários de até R$ 4.556,92 e inscrições abertas até o dia 15 de maio. Já no Pará, a Fundação Santa Casa de Misericórdia (FSCMPA) está com 345 vagas temporárias abertas, também para cargos variados da saúde, com salários que chegam a R$ 4.106,00. As inscrições seguem até o dia 20 de maio.

No Sudeste, o destaque é o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá, em São Paulo, que abriu 1.092 vagas temporárias com salários entre R$ 1.771,90 e R$ 4.941,19. As inscrições vão até 12 de maio e a organização é do IBAM. Também em São Paulo, a Prefeitura de Itatiba lançou edital com 45 vagas, com inscrições abertas até 15 de maio. As provas estão marcadas para 29 de junho e os salários ainda não foram divulgados.

Na região Sul, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas até 7 de maio para o concurso na área da saúde. São 30 vagas destinadas a médicos, dentistas e médicos veterinários, com provas previstas para 6 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 270,84 e o certame está sob responsabilidade do IBADE.

Já no Centro-Oeste, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) está com 231 vagas abertas para diversas especialidades da área da saúde. O salário inicial é de R$ 8.245,00 e as inscrições seguem até 15 de junho. A organização do concurso está a cargo da Fundação Vunesp, e a taxa de inscrição é de R$ 150,00.

As provas estão previstas para ocorrer entre os meses de junho e agosto de 2025, o que dá aos candidatos um prazo razoável para se prepararem. Além do salário, os cargos oferecem estabilidade e benefícios previstos no regime estatutário, o que atrai muitos profissionais da iniciativa privada.

Confira abaixo os principais concursos com inscrições abertas ou previstas para maio:

Região Norte

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Vagas: 74

Cargos: Diversos na área da saúde

Inscrições: Até 15 de maio de 2025

Salário: Até R$ 4.556,92

Link: Concurso UFAM – Saúde 2025

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA)

Vagas: 345

Cargos: Diversos cargos da saúde

Inscrições: Até 20 de maio de 2025

Salário: Até R$ 4.106,00

Link: Concurso Santa Casa PA – Saúde 2025

Região Sudeste

Prefeitura de Itatiba (SP)

Vagas: 45

Cargos: Diversos da área da saúde

Inscrições: Até 15 de maio de 2025

Salário: Não especificado

Banca: Vunesp

Taxa: De R$ 54,90 a R$ 98,80

Prova: 29 de junho

Link: Concurso Itatiba Saúde

Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá (SP)

Vagas: 1.092 (temporárias)

Cargos: Diversos

Inscrições: Até 12 de maio de 2025

Salário: De R$ 1.771,90 a R$ 4.941,19

Banca: IBAM

Taxa: De R$ 80 a R$ 99

Link: Concurso Guarujá Saúde

Região Sul

Brigada Militar do Rio Grande do Sul – Área da Saúde

Vagas: 30

Cargos: Médico, Médico Veterinário e Dentista

Inscrições: Até 7 de maio de 2025

Banca: IBADE

Taxa: R$ 270,84

Prova: 6 de julho

Link: Edital Brigada Militar RS – Saúde

Região Centro-Oeste

Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx)

Vagas: 231

Cargos: Diversas especialidades da saúde

Inscrições: Até 15 de junho de 2025

Salário: R$ 8.245,00

Banca: Vunesp

Taxa: R$ 150

Link: Concurso EsFCEx 2025