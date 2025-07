Detran-PA abre PSS com vagas de emprego temporárias; confira

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) divulgou, nesta terça-feira (8), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2025, com seis vagas temporárias para a função de programador, de nível médio técnico. Cinco são destinadas à ampla concorrência e uma é reservada a pessoa com deficiência (PCD). Os selecionados atuarão na sede do órgão, em Belém.

A função exige formação de nível médio com curso técnico na área de programação ou equivalente. A contratação será por tempo determinado, conforme prevê a legislação estadual.

Salários

Conforme o edital, o vencimento base para essa função é de R$ 2.747,88, podendo ser acrescido de gratificações legais.

Entre as normas que amparam o processo estão a Constituição do Estado do Pará, que autoriza contratações temporárias em casos de necessidade excepcional; a Lei Complementar nº 07/1991, que trata do regime jurídico dos servidores; e os decretos estaduais nº 1.230/2015, nº 1.741/2017 e nº 261/2019, que regulamentam os processos seletivos simplificados no serviço público estadual.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 14 de julho e 23h59 do dia 15 de julho. O edital completo está disponível no site do Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia