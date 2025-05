É preciso discutir com Congresso a necessidade de regular redes sociais, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou preocupação com a falta de regulação das empresas de redes sociais e disse que é preciso discutir com o Congresso a necessidade de regular o setor. "Temos que regular o uso dessas empresas. Não é possível que tudo tem controle neste País, menos as empresas de aplicativos", afirmou Lula, durante lançamento do Programa Solo Vivo, em Campo Verde (MT).

"É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. O país que nós queremos é um país de gente que estuda, de gente que produz, de gente que respeita, de gente que ama, de gente que tem fraternidade e solidariedade. É esse país que eu quero construir para os meus filhos, para os meus netos. Ninguém quer criar um país de mentira", disse Lula.