Oposição critica Lula por dizer que, por ele, Deus deixou sertão sem água

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 28, que "Deus deixou o sertão sem água" porque sabia que ele seria eleito presidente. A declaração durante um evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, causou reação da oposição, que criticou o chefe do Executivo.

No evento, Lula fez críticas aos antecessores pela demora em tirar do papel o projeto de transposição do São Francisco, iniciado em seu mandato anterior. Ele afirmou que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele se tornaria presidente da República e ainda afirmou que "faltou coragem" aos presidentes que o antecederam para fazer a transposição do Rio São Francisco.

"Fazia 179 anos que se prometia água para essa região. Graças a Deus, eu descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e eu ia trazer água para cá", disse Lula.

Após a declaração de Lula, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) citou um trecho da Bíblia nas redes sociais e escreveu que "uma hora o acerto de contas chegará", sem citar diretamente o presidente.

"'Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão.' Uma hora o acerto de contas chegará", escreveu no X.

Nikolas também compartilhou uma publicação do deputado André Fernandes (PL-CE), que afirmou que "Lula e Janja parecem estar em uma interminável competição de quem fala mais besteira".