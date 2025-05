Ministro Jader Filho recebe medalha do Mérito Industrial do Sistema Fiepa

O ministro das Cidades, Jader Filho, recebeu a medalha do Mérito Industrial Simão Miguel Bitar, a mais alta honraria da indústria paraense, na noite desta sexta-feira (23), em Belém. O evento de condecoração foi promovido pelo Sistema Fiepa na sede da Federação das Indústrias do Pará com a presença de autoridades públicas e de lideranças empresariais.

Presidente do Sistema Fiepa, Alex Carvalho observou que a concessão ao ministro Jader Filho é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente da pasta ministerial, especialmente, no enfrentamento ao déficit habitacional e na dinamização da construção civil, setor que impulsiona mais de 95 segmentos da economia nacional, gerando empregos diretos e indiretos.

Fiepa homenageia ministro das Cidades, Jader Filho

"O Jader Filho tem uma presença marcante na trajetória empresarial, uma pessoa que lidera um grupo empresarial que se comunica com diversos setores, um deles é a nossa indústria. Ele é um grande interlocutor e ao alçar, ao chegar ao cargo de ministro das Cidades, trouxe consigo dinamismo, eficiência, uma gestão comprometida com um objetivo muito singelo, mas ao mesmo tempo histórico a ser resgatado: a busca pela redução das desigualdades regionais e sociais", disse Alex Carvalho.

O ministro Jader Filho agradeceu a honraria e exaltou a força da indústria paraense, citando setores empresariais reconhecidos no país e no exterior, como o da metalurgia e da construção civil. Ele disse que o ministério das Cidades investe R$ 7,2 bilhões no Pará, com contratos ativos em 129 dos 144 municípios. Até o final de 2025, a meta é ampliar os investimentos para todo o território paraense. Estão previstas por exemplo a construção de mais de 28 mil unidades habitacionais e a entrega de pelo menos 5.320 casos até março do ano de 2026.

A cerimônia desta sexta-feira na sede da Fiepa marcou também o início da segunda fase da Jornada COP Mais, um movimento multissetorial que reúne diversos segmentos da economia paraense com o objetivo de aprimorar os processos e serviços dos negócios para a internalização das oportunidades junto à Conferência Mundial sobre Clima em Belém em novembro deste ano.

Na noite desta sexta, na mesma cerimônia, houve a apresentação da segunda etapa da Jornada COP Mais com a formalização de parcerias com o Consórcio da Amazônia Legal e o setor industrial de outros estados, a fim de aprofundar as ações já em curso como fóruns, capacitações, programas de sustentabilidade, e consolidar uma agenda comum até 2030 com foco na sociobioeconomia, transição energética e a economia circular, inovação e rastreabilidade das cadeias produtivas da Amazônia.

A entrega da medalha do Mérito Industrial, criada em 1979, é concedida pelo Sistema Fiepa a personalidades e instituições que contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento estadual e da região amazônica O evento, nesta sexta-feira, foi prestigiado por parlamentares como o senador Jader Barbalho (MDB), e o deputado estadual Iran Lima (MDB), pelo diretor-superintendente do Sebrae, Rubens Magno, entre outras lideranças das esferas pública e privada.