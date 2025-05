Prêmio Simineral de Comunicação tem como tema COP 30 e mineração sustentável

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) lançou mais uma edição do Prêmio Simineral de Comunicação. Neste ano, a premiação tem como tema “COP 30 e Mineração: Desafios Climáticos e Soluções Sustentáveis”.

A iniciativa reconhece produções jornalísticas e conteúdos digitais que abordam o papel da mineração na transição energética e na promoção de práticas sustentáveis, especialmente no contexto da realização da COP 30 na Amazônia. A ficha de inscrição e todas as informações sobre a premiação estarão disponíveis a partir do dia 6 de junho, no site do Simineral: www.simineral.org.br.

“É com grande satisfação que lançamos a edição 2025 do Prêmio Simineral de Comunicação. Este ano, escolhemos um tema relevante e alinhado ao momento atual: ‘COP 30 e Mineração: Desafios Climáticos e Soluções Sustentáveis’. Há mais de uma década, valorizamos o trabalho dos profissionais da comunicação, que aproximam a sociedade do setor mineral. Nosso objetivo é fortalecer essa relação e posicionar o Pará como referência em mineração sustentável” destacou Anderson Baranov, presidente do Simineral.

“Convidamos estudantes, profissionais e comunicadores a participarem do prêmio, que reconhece quem comunica com responsabilidade, profundidade e visão de futuro”, finalizou.

O lançamento da premiação aconteceu na Ilha do Combu e contou com a presença de parceiros, associadas do Simineral, jornalistas e influenciadores.

Categorias e premiação

Nesta edição, haverá sete categorias de diferentes formatos:

telejornalismo,

radiojornalismo,

jornalismo 360°,

jornalismo impresso,

jovem jornalista,

conteúdos empresariais

redes sociais.