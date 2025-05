Programa Capacita COP 30 abre vagas para mulheres empreendedoras

Com foco para mulheres empreendedoras e que trabalham no comércio, prioritariamente negras e indígenas, o Governo do Pará abriu novas turmas dos cursos de inglês, Gestão Financeira e Empreendedorismo Digital, ofertadas pelo Programa Capacita COP30. As inscrições começaram nesta quinta-feira (22) e são feitas exclusivamente pelo site capacitacop30.pa.gov.br. Os cursos são gerenciados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em parceria com a Cielo, por meio do Impulsiona Cielo - Amazônia.

O Programa Capacita COP30 já alcançou mais de 22 mil certificações em cursos gratuitos de qualificação e formação profissional nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança. Ao ofertar vagas para empreendedoras e trabalhadoras do comércio, o programa também passa a ser uma iniciativa do Estado, com instituições parceiras, para fortalecer pequenos negócios. "Capacitar mulheres e empreendedoras é preparar o Pará para um desenvolvimento mais justo e inclusivo. Estamos olhando para a COP 30 com responsabilidade, mas, principalmente, com compromisso social. Essas mulheres serão protagonistas da economia local antes, durante e depois do evento", destacou o titular da Sectet, Victor Dias.

O Programa Capacita COP30 do Governo do Pará, em conjunto com o Impulsiona Cielo Amazônia visa consolidar os negócios dos setores de Turismo, Hotelaria e Serviços do Pará. "Estamos muito felizes em nos unir ao Governo do Estado do Pará para promovermos o Impulsiona Cielo - Amazônia no programa Capacita COP30. Acreditamos que capacitar mulheres empreendedoras locais e fomentar a economia regional são fundamentais para criar um legado duradouro de desenvolvimento sustentável e inclusivo", disse Angélica Campos, líder de Gente, Gestão e Performance da Cielo. "Nossa missão é apoiar essas pessoas na construção de negócios resilientes e prósperos, impactando positivamente a economia local e promovendo a igualdade de gênero e raça", completou.

No último dia 12, o Governo do Pará realizou, em Belém, a solenidade de certificação para duas mil pessoas que concluíram cursos oferecidos pelo Programa Capacita COP30. Na ocasião, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o Estado trabalha na criação de uma plataforma para conectar as pessoas que têm certificado às empresas interessadas em adquirir essa mão de obra especializada. Esta tecnologia será uma espécie de banco de currículos na qual quem se qualificou pelo Programa Capacita COP30 poderá se cadastrar e ser selecionado para uma vaga em empresas de turismo, hotelaria, serviços e gastronomia.

Serviço:

Novas turmas do Programa Capacita COP30 para empreendedoras

Inscrições pelo site capacitacop30.pa.gov.br

Período: A partir de 22 de maio.